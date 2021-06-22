Еще 109 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав региона озвучил свежую сводку на 22 июня 2021 года

На Южном Урале обостряется эпидобстановка по коронавирусу. Накануне медики провели сравнительно небольшое количество тестов — чуть более 3,5 тысячи. И выявили 109 зараженных ковидом южноуральцев, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Напомним, ранее в сутки проводили около семи-восьми тысяч тестов, и число вновь заболевших не превышало ста человек.

Всего с начала пандемии диагноз «коронавирус» официально подтвержден у 65 тысяч 28 человек. Вылечились и выписаны из больниц 59 тысяч 972 пациента, за минувшие сутки с больничного вышли 99 южноуральцев.

На лечении остаются 2 тысячи 57 человек.

Накануне от коронавируса умерли четверо южноуральцев. Всего с начала пандемии число ушедших из жизни из-за коронавируса и сопутствующих недугов достигло 2 тысяч 956 человек.

Единственной надежной защитой от новой инфекции пока является вакцинация. На этой неделе прививку от коронавируса поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Более 20 предприятий региона поддержали предложение Текслера давать привившимся дополнительный оплачиваемый выходной.

Между тем главный врач челябинской поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев рассказал, у какой категории пациентов бывает меньше побочных реакций после прививки от коронавируса.