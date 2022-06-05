Еще 100 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остается 1691 пациент

На утро 5 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 332323 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 100 южноуральцев, в том числе 11 школьников.

«На сегодняшний день продолжает лечение 1691 пациент. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего за период пандемии из больниц выписаны 321606 человек. За последние сутки выздоровели 73 южноуральца.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались три пациента»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

С начала пандемии коронавируса медики исследовали 6 859 119 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа взят 6001 анализ.

С 1 июня в Челябинской области отменили обязательное ношение масок. Соответствующее постановлениеподписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ношение масок теперь имеет рекомендательный характер. Также жителям области по-прежнему рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.