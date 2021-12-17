Еще 607 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 17 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 607 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 139 тысяч 271 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 703 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 125 тысяч 998 южноуральцев. На лечении остается 6 тысяч 321 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 6 тысяч 890 южноуральцев.

В Челябинской области пациентов с коронавирусом выборочно тестируют на «омикрон». Пока на Южном Урале не было случаев заражения новым штаммом.



Челябинский врач назвал сертификаты здоровья с QR‑кодом новинкой постковидного времени. Появление документа прописано в законопроекте о проверке сертификатов в общественных местах.

