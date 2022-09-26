Еще 1244 человека заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 26 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 6,5 тысячи тестов на коронавирус и получили 1244 положительных результата, среди заболевших есть 81 школьник, сообщает сегодня, 26 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 1328 человек. Продолжают лечение 15 тысяч 100 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 95 человек.

О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.