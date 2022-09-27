За минувшие сутки в Челябинской области медики провели около пяти тысячи тестов на коронавирус и получили 1255 положительных результатов, среди заболевших есть 60 школьников, сообщает сегодня, 27 сентября, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 1605 человек. Продолжают лечение 14 тысяч 748 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 97 человек.
О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.
Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.
Накануне с больничного по ковиду выписали 1605 человек. Продолжают лечение 14 тысяч 748 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 97 человек.
О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.
Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.