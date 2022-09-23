Еще 1166 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 23 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более восьми тысяч тестов на коронавирус и получили 1166 положительных результатов, среди заболевших есть 80 школьников, сообщает сегодня, 23 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 461 человека. Продолжают лечение 14 тысяч 511 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 88 человека.

О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.