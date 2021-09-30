Еще 384 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 30 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 13,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 384 положительных результатов, среди заболевших есть два школьника. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 97 тысяч 535 человек.

На лечении остаются 9 тысяч 949 пациентов. Накануне из больниц выписали 281 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 82 тысячи 884 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 24 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 4 тысячи 640 человек.

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