Еще 370 человек заболели коронавирусом в Челябинской области

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 24 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 370 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 95 тысяч 271 человек.

На лечении остаются 9 тысяч 497 пациентов. Накануне из больниц выписали 274 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 81 тысяча 213 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 21 скончавшемся пациенте с коронавирусом накануне. Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция оборвала жизнь 4 тысяч 499 человек.

Напомним, в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».



В ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона.

