Еще 626 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 9 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 626 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник. С начала пандемии официально зафиксированы 134 тысячи 342 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 864 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 119 тысяч 825 южноуральцев. На лечении остаются 7 тысяч 799 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 656 южноуральцев.

Между тем Челябинская область получит 2,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Средства выделят из резервного фонда РФ.



Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об отстранении непривитых южноуральцев от работы — час икс для них наступает 12 декабря.

Эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», который может стать живой вакциной от более патогенных штаммов инфекции.