Еще 285 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 15 июля 2021 года

В Челябинской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки медики региона провели более 11,5 тысячи тестов на коронавирус и получили 285 положительных результатов. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 69 тысяч 941 человек.

Накануне скончались 14 пациентов, все они умерли непосредственно от коронавируса. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3191 пациент с коронавирусом.

На лечении остаются 3747 человек. С начала пандемии болезнь победили 62 960 южноуральцев. Накануне, 14 июля, выписали 138 пациентов.

Между тем военные передают кислород в ковидные больницы Челябинской области.



Ранее стало известно, что к 20 сентября в России могут начать вакцинацию школьников старше 12 лет. Подростков планируют прививать «Спутником V».

Минздрав РФ заявил, что российские туристы, привитые «Спутником V», смогут ездить в Европу. Евросоюз и Россия начинают работу по признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Дирекция автовокзалов Челябинска опровергла слухи о необходимости ПЦР‑теста и QR‑кода для посадки в автобусы. Информация о введении новых ограничений распространяется в социальных сетях.

