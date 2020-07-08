Эксперт считает, что распространение COVID-19 может угаснуть и без вакцины

Об этом в ходе выступления на онлайн-собрании научного совета РАН сказал Константин Чумаков.

В режиме онлайн состоялось собрание научного совета Российской академии наук «Науки о жизни». Выступая перед участниками, член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США Константин Чумаков заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться раньше, чем появится вакцина. К такому выводу он пришел в связи со снижением темпа распространения инфекции в США и странах, где изначально был высокий уровень заболеваемости.

«Для того, чтобы эпидемия закончилась или, по крайней мере, стала спадать, необходимо, чтобы репродуктивное число было меньше единицы. Исходя из этой формулы, которую я показал, вытекает, что примерно 60% населения должно приобрести иммунитет. <...> В некоторых штатах и странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы где-то уже начинаем приближаться к этому порогу, поэтому есть надежда, что эта болезнь загаснет сама по себе даже и без вакцины, хотя, конечно, вакцина была бы самым идеальным вариантом», — цитирует ТАСС Константина Чумакова.

По словам ученого, 60% — это приблизительная величина. Рассчитывая ее, не учитывается, что вирус влияет на людей по-разному.