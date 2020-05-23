Детский сад закрыли на карантин в Копейске

Причиной стал положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников.

Послушать 00:00

Один из детских садов в Копейске Челябинской области закрыли на карантин из-за того, что у сотрудника тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом накануне сообщило издание «Копейский рабочий». Редакция сайта «Первый областной» связалась с пресс-службой администрации Копейска и выяснила подробности.

Речь идёт о детском саду № 44, расположенном на улице Борьбы. Известно, что тест на коронавирус, взятый у одного из сотрудников учреждения, показал условно-положительный результат. Для того, чтобы уточнить диагноз, тест был сдан повторно. На данный момент ожидаются его результаты.

«По предписанию Роспотребнадзора все воспитанники и персонал отправлены на двух недельный карантин под наблюдением медиков. Проводятся все необходимые мероприятия, включающие в себя дезинфекцию не только внутреннего инвентаря и помещений, но и прогулочные зоны, веранды и прочее»,— сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области подтверждено 2199 случаев заболевания коронавирусной инфекций. 819 человек выздоровели, 27 скончались.