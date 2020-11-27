В Челябинской области поставлен антирекорд по количеству смертей среди заболевших ковидом

11 южноуральцев с коронавирусом умерли за прошедшие сутки.

Новый максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом выявлен в Челябинской области. Согласно статистике регионального министерства здравоохранения, на утро пятницы, 27 ноября, в Челябинской области выявлен ещё 261 инфицированный COVID-19, трое из них — школьники. Общее число заражённых за весь период пандемии возросло до 25 819.



«Больных COVID-19 — 8 126 человек. За прошедшие сутки выписано 56 человек. Всего 16 804 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Также выявлен и антирекорд по смертям. За прошедшие сутки погибло 11 человек с инфекцией. Непосредственно COVID-19 при этом унёс жизнь шестерых южноуральцев.

«За прошедшие сутки умерло 11 человек. От COVID-19: пациентка, 80 лет; пациентка, 78 лет; пациент, 49 лет; пациент, 82 года; пациент, 66 лет; пациент, 82 года. От других причин: сахарный диабет с неврологическими осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, аорты, ковид сопутствующий — пациентка, 65 лет; сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 61 год; сахарный диабет, артериальная гипертензия, ковид сопутствующий — пациентка, 79 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год; злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациент, 66 лет»,— добавили в Минздраве региона.

Добавим, за прошедшие сутки было проведено 7 576 тестов методом ИФА и ПЦР. Всего за пандемию сделали 999 427 исследований.