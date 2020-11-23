Девять южноуральцев с COVID-19 скончались за прошедшие сутки

Самыми молодыми из них были мужчины 33 и 44 лет.

В Челябинской области выявлено ещё 223 новых больных коронавирусом, шесть из которых — школьники. Статистику на утро понедельника, 23 ноября, опубликовали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. По словам представителей ведомства, общее число больных COVID-19 за весь период пандемии увеличилось до 25 837 южноуральцев.



«Больных COVID-19 — 7 394 человека. За прошедшие сутки выписано 66 человек. Всего 16 593 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 970 486. За прошедшие сутки — 6 206 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Минздрава.

Увеличилось и число умерших с коронавирусом, за прошедшие сутки их девять. У четверых инфекция была основным заболеванием. Самыми молодыми из скончавшихся стали 33- и 43-летний мужчины.

«За прошедшие сутки умерло девять человек. От COVID-19: пациентка, 79 лет; пациент, 66 лет; пациент, 43 года; пациент, 70 лет. От других причин: атеросклероз аорты, коронарных артерий, кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 72 года; инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 48 лет; алкогольный цирроз печени, портальная гипертензия, ковид сопутствующий — пациент, 33 года; хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 74 года; хроническая обструктивная болезнь лёгких, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 81 год», — добавили представители минздрава.

Добавим, режим повышенный готовности в Челябинской области продлён до 27 декабря.