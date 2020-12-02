Суточное число заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к трём сотням

За весь период пандемии заболели 27 239 южноуральцев.

На утро среды, 2 декабря, в Челябинской области министерством здравоохранения региона подтверждено 298 новых случаев коронавируса, из которых один — у школьника. Общее число заразившихся за весь период пандемии увеличилось до 27 239 человек.

«Больных COVID-19 — 8 918 человек. За прошедшие сутки выписаны 70 человек. Всего 17 375 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.



По информации Минздрава, за прошедшие сутки было проведено 7 370 тестов методами ИФА и ПЦР на COVID-19. За всё время пандемии сделали 1 035 743 исследования. В официальной статистике за сутки указано 12 умерших с коронавирусом, у семи из которых инфекция была основным заболеванием.

«За прошедшие сутки умерли 12 человек. От COVID-19: пациентка, 81 год; пациентка, 73 года; пациент, 66 лет; пациентка, 82 года; пациентка, 90 лет; пациентка, 78 лет; пациент, 88 лет. От других причин: сахарный диабет, атеросклероз аорты, ковид сопутствующий — пациентка, 86 лет; цирроз печени, хронический панкреатит, ковид сопутствующий — пациент, 50 лет; хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 80 лет; ишемический инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 79 лет; сахарный диабет, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 70 лет»,— добавили в Минздраве.

Отметим, до 27 декабря в регионе продлён режим повышенной готовности.