COVID-19 сейчас практически неотличим от ОРВИ — Роспотребнадзор

Однако инфекция может обострить скрытые болезни

На сегодняшний день коронавирус практически не отличим от ОРВИ по течению и симптомам. Однако инфекция может обострить различные заболевания, которые ранее не давали о себе знать. Об этом «РИА Новости» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, заражение коронавирусом сейчас по проявлениям близко к ОРВИ, но ковид остается коварным и может вызвать обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний кожи, сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата.

Поэтому, если симптомы болезни затянулись, лучше обратиться к врачу. Если же выздороветь удалось быстро, то восстановиться после болезни можно, употребляя свежие овощи и фрукты, гуляя на свежем воздухе и делая дыхательную гимнастику.

Со 2 июля в России отменены все антиковидные ограничения, поскольку показатель заболеваемости находится на минимальных значениях с начала пандемии. Однако при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий могут возобновить.