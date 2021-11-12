Чувашия вводит региональные QR-коды для пациентов с высоким титром антител

Их будут раздавать людям, которые переболели ковидом без обращения к докторам

Чувашия может стать первым регионом в России, где QR-коды получат переболевшие коронавирусом с высоким титром антител. В этом случае их не будут заставлять делать прививку, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему кьюар-кодирования граждан с высоким титром антител в течение недели.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность и соблюсти права человека. Этот вопрос лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — заявил Олег Николаев.

QR-код, полученный таким образом, будет действовать только внутри региона. На федеральном портале госуслуг он отображаться не будет.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что наличие 300 единиц антител по европейским стандартам предоставляет защиту от заболевания, наличие 500 антител — гарантированную защиту.

Власти Челябинской области ранее заявляли, что высокий титр антител не является поводом для выдачи QR-кода тем южноуральцам, которые переболели без обращения к докторам или привились более года назад.