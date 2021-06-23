Число заразившихся коронавирусом за одни сутки в Челябинской области выросло до 120 человек

Минздрав региона озвучил сводку на 23 июня 2021 года

Накануне в Челябинской области провели около семи тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Выявлено 120 больных. Это очередной рекорд на неделе. Всего с начала пандемии, по данным минздрава Челябинской области, диагноз «коронавирус» подтвердился у 65 тысяч 148 человек.

За минувшие сутки из больниц региона выписаны 97 человек. Медики продолжают разворачивать новые ковидные койки. Только в Магнитогорске под лечение больных с ковидом перевели сто койко-мест. Всего с начала пандемии из ковидных клиник выписаны 60 тысяч 69 южноуральцев.

На лечении остаются 2 тысячи 74 человека.

За прошедшие сутки умерли шесть пациентов. Всего ковид и сопутствующие болезни унесли жизнь 2 тысяч 962 южноуральцев.

Самым действенным методом защиты от новой инфекции остается вакцинация. На этой неделе прививку от коронавируса поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Более 20 предприятий региона поддержали предложение Текслера давать привившимся дополнительный оплачиваемый выходной.

Между тем главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил шанс заразиться коронавирусом от привитого человека. А главврач челябинской поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев развеял самые популярные мифы о вакцинации.