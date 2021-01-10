Число выздоровевших от COVID-19 южноуральцев превысило число заболевших

Минздрав зарегистрировал 295 новых подтверждений инфицирования COVID-19, 369 человек выписались из больниц

Министерство здравоохранения Челябинской области сообщает: на утро 10 января на Южном Урале подтверждено еще 295 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с весны 2020 года, таким образом, превысило 39 тысяч человек.



В то же время число выздоровевших больше — выписаны из больниц за последние сутки 369 человек, всего же победили болезнь 24128 пациентов. Кроме того, за сутки проведено 3840 тестов методами ИФА и ПЦР, всего же — почти 1,251 миллиона исследований.

Несмотря на усилия врачей, за прошедшие сутки умерло 12 человек. Семь пациентов в возрасте от 52 до 88 лет скончались непосредственно от коронавируса, у пятерых причиной смерти стали сопутствующие заболевания. В четырех случаях — атеросклеротическая болезнь сердца, в одном, у 74-летней больной — онкология.