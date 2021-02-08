Число свежих случаев заражения коронавирусом остается стабильным

Свежая сводка Минздрава Челябинской области на утро 8 февраля 2021 года

«Тех, кто поправился и был выписан в воскресенье, гораздо больше — 564 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 37 тысяч 621 житель области»,

— сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

