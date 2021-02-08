За прошедшие сутки в Челябинской области провели около 7,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Положительный результат получили 269 южноуральцев. Среди заболевших снова есть школьники — таких два человека. Примерно столько же случаев заражения было в субботу и в воскресенье.

«Тех, кто поправился и был выписан в воскресенье, гораздо больше — 564 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 37 тысяч 621 житель области», — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На лечении остаются чуть менее восьми тысяч южноуральцев.

За прошедшие сутки умерло 16 человек: у десяти из них причиной смерти стал коронавирус, у пяти — тяжелые сопутствующие болезни.

Все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 8 февраля читайте по этой ссылке.



Инфографика: коронавирус74.рф.