Число переболевших коронавирусом южноуральцев превысило 54 тысячи человек

Минздрав Челябинской области озвучил свежую сводку на утро 26 апреля 2021 года

Официальная статистика поставила очередной психологический рекорд: согласно данным минздрава Челябинской области, число переболевших коронавирусом южноуральцев превысило 54 тысячи человек.

«За минувшие сутки из больниц выписаны 114 человек. Всего с начала пандемии 54 тысячи 57 пациентов выздоровели и выписаны с больничного по ковиду», — сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне медики провели более 5 тысяч тестов. Подтверждены 108 свежих случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии этот диагноз услышали 59 тысяч 685 человек.

На лечении остаются 3 тысячи 12 человек.

За прошедшие сутки умерло 5 человек: четверо — от ковида, еще один — от сопутствующих недугов.