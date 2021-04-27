Челябинская область поставила определенный рекорд по количеству пациентов, болеющих коронавирусом. Впервые за много месяцев это число опустилась ниже трех тысяч человек. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

За минувшие сутки из больниц региона выписали 113 пациентов, перенесших коронавирус. Всего с начала пандемии поправились 54 тысячи 170 человек.

Накануне медики провели 1,4 тысячи тестов. Подтверждены 107 свежих случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 59 тысяч 792 заболевших ковидом.

На лечении остаются 2 тысячи 997 человек.

За прошедшие сутки умерло 9 человек: семь — непосредственно от ковида, два — от сопутствующих недугов.