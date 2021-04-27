Количество болеющих коронавирусом на Южном Урале впервые опустилось ниже трех тысяч человек

Минздрав Челябинской области озвучил свежую сводку на утро 27 апреля 2021 года

Челябинская область поставила определенный рекорд по количеству пациентов, болеющих коронавирусом. Впервые за много месяцев это число опустилась ниже трех тысяч человек. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

За минувшие сутки из больниц региона выписали 113 пациентов, перенесших коронавирус. Всего с начала пандемии поправились 54 тысячи 170 человек.

Накануне медики провели 1,4 тысячи тестов. Подтверждены 107 свежих случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 59 тысяч 792 заболевших ковидом.

На лечении остаются 2 тысячи 997 человек.

За прошедшие сутки умерло 9 человек: семь — непосредственно от ковида, два — от сопутствующих недугов.