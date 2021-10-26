Челябинский врач-гомеопат умер от коронавируса

Юрий Попов пытался побороть болезнь альтернативной медициной

В Челябинске умер от коронавируса глава «Гомеопатической клиники доктора Попова» Юрий Попов, об этом сообщили его коллеги в соцсетях. Он специализировался на классической гомеопатии, в сочетании с подбором лекарств по точкам иглоукалывания. Попов имел 25-летний стаж гомеопатической частной практики.

В Челябинске Юрий был также известен призывами лечить коронавирус нестандартными методами, отрицая научный подход.

«По области его называли „волшебный доктор“. И это действительно было так! Сейчас многие спрашивают, как же так получилось?! Почему он не смог спасти себя? Да потому что он был истинным гомеопатом и исследователем, и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее», — написала в сети «ВКонтакте» секретарь Попова Наталья Щеколдина.

Напомним, гомеопатия — это ненаучный способ лечения болезни, заключающийся в применении малых доз тех лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной болезни. Гомеопаты считают, что человеческое тело способно само исцелить себя, без применения проверенных сильнодействующих препаратов.