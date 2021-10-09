Челябинские врачи спасли от ковида месячного малыша

Сотрудники областной больницы № 2 справились с тяжелой «ковидной» пневмонией у новорожденного

Сотрудники отделения патологии новорожденных и недоношенных детей челябинской областной клинической больницы № 2 празднуют маленькую победу: им удалось вырвать из лап тяжелой ковидной пневмонии мальчика Мишу, которому едва исполнился один месяц. Малыша выписали из больницы лишь 7 октября, сообщает пресс-служба ОКБ № 2.



По данным пресс-службы, прежде чем попасть в отделение детской патологии ОКБ № 2 (ОПННД), Миша побывал в двух больницах. Младенец подхватил пневмонию, добиться положительной динамики никак не удавалось. Медики один за другим фиксировали зловещие симптомы: дыхательную недостаточность, остановки дыхания, полисегментарную пневмонию, генерализованную воспалительную реакцию. Шесть тестов ПЦР один за другим выдавали положительную реакцию на присутствие в организме коронавируса. Врачи и медсестры круглыми сутками не отходили от Миши. В конце концов грамотная комплексная терапия победила болезнь.

«Мы очень рады, что выписываем ребенка в хорошем состоянии. Конечно, еще понадобится реабилитация, надлежащий уход. История маленького Миши еще раз показывает: дети болеют коронавирусной инфекцией и порой очень тяжело. Мы счастливы, что нам удалось справиться. Но, чтобы таких историй было меньше, семья должна иметь прививки», — обратился к челябинцам заведующий отделением ПННД Андрей Киосов.

Напомним, только за последние сутки, на утро 9 октября, в Челябинской области заболели коронавирусной инфекцией еще 401 человек, в том числе трое школьников. Прививка, которую можно получитьв выходные в торгово-развлекательных центрах региона, позволяет если не защититься от коронавируса, то, по крайней мере, максимально снизить тяжесть течения болезни.