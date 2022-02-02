Челябинская область заказала еще 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для подростков

Желающих привиться «Спутником М» оказалось больше, чем самого препарата

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков, поступившая на Южный Урал в количестве 2400 доз, уже расписана чуть ли не пофамильно. Желающих привить ребенка от новой инфекции оказалось гораздо больше, чем самой вакцины. Об этом в среду, 2 февраля, во время брифинга по коронавирусу рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам Ирины Гехт, централизованная вакцинация подростков уже прошла в 11-й, 15-й, 80-й и 98-й школах Челябинска. Осложнений и жалоб после прививки медики не отметили. Всего по области привился 471 подросток. Причем 212 сделали это за последние сутки, и еще тысяча семей накануне дала письменное разрешение на проведение вакцинации.

«Уже понятно, что той вакцины, которая пришла в область, на всех желающих не хватит. Поэтому мы заказали еще пять тысяч доз „Спутника М“ и будем ждать, когда поступит новая партия», — заявила политик.

Вторую поставку, по словам вице-губернатора области, придется ждать несколько недель. Это связано с тем, что процесс наработки вакцины долгий, а первая партия препарата, выпущенная в России, была небольшой.

Напомним, сделать прививку подростки могут в поликлинике по месту жительства, в школе и в челябинском КРК «Мегаполис».

Также Ирина Гехт назвала возраст детей, которые тяжелее всего переносят коронавирус. И заявила, что решение о дистанте в школах на территории Челябинской области будут принимать сами муниципалитеты.

