Челябинская область получит дополнительные средства на лечение больных коронавирусом

Деньги будут выделены и на закупку необходимых лекарств

Челябинская область и другие российские регионы получат дополнительные средства на лечение больных коронавирусом и приобретение лекарств для них. Соответствующие поручения Минфину и Минздраву РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 17 июня, сообщает пресс-служба федерального правительства.

«Минфин и Минздрав должны обеспечить дополнительное выделение средств из резервного фонда правительства на оказание медицинской помощи людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Деньги будут направлены в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Минфину и Минздраву также поручено обеспечить выделение средств на приобретение лекарств для больных с коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей»,— сообщают в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, руководителям регионов рекомендовано обеспечить формирование достаточного резерва коечного фонда и продолжать информировать россиян о возможности сделать прививку и об опасности коронавируса.

Число случаев заболевания COVID-19 в Челябинской области заметно возросло в последние дни. 23 июня в регионе зафиксировали 120 новых случаев заражения. Губернатор Челябинской области на совещании с главами муниципалитетов заявил, что есть основания говорить о третьей волне коронавируса.