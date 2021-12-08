Челябинская область получит 2,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Средства выделят из резервного фонда РФ

Правительство Российской Федерации выделило еще 89 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Челябинская область получит из федерального бюджета 2 млрд 676 млн рублей, сообщает в среду, 8 декабря, пресс-служба правительства региона.

Эти средства помогут обеспечить всем необходимым пациентов, которые лечатся на дому и в больницах.

«Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом остается напряженной. Необходимо постоянно контролировать запас лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, а также сохранять резерв коек. Дополнительное финансирование повысит запас прочности системы здравоохранения, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь», — говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Напомним, в России уже выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Как защититься от «омикрона», читайте на нашем сайте.

Кстати, ученые полагают, что «омикрон» может стать природной вакциной от более патогенных видов коронавируса.