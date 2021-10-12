Регионы России получат финансовую поддержку на борьбу с коронавирусом

На помощь местным властям в федеральном бюджете выделили 5 миллиардов рублей

Регионы, которые активно борются с коронавирусом, получат финансовую поддержку. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрели около 5 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе правительства России.

«Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, в правительстве отметили необходимость каждого гражданина позаботиться о собственной безопасности. Самый простой и надежный способ, чтобы сделать это, — вакцинироваться. У желающего сделать прививку не возникнет никаких трудностей: в стране созданы все условия для комфортного прохождения процедуры.

Уже сейчас вакцинировалась почти треть всего населения страны — 43 миллиона человек, в оборот поступило свыше 90 миллионов полных комплектов вакцин, работает более 6,2 тысячи прививочных пунктов, а также более 2 тысяч мобильных пунктов.