Челябинская область к лету 2022 года самостоятельно закроет потребность в кислороде на ковидных базах

﻿За счет регионального и федерального бюджетов приобретут еще семь кислородных концентраторов

Челябинская область к лету 2022 года сможет самостоятельно закрывать потребность в кислороде на своих ковидных базах. Для собственного производства регион закупит семь концентраторов. Деньги выделены из областного и федерального бюджетов. Об этом в среду, 19 января, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт на брифинге по вопросам противодействия распространению инфекции.

«На пике четвертой волны коронавируса потребление кислорода составляло порядка 70 тонн. Его собственное производство в Челябинской области на сегодняшний день составляет 24 тонны в Челябинске, 8 тонн в Магнитогорске. Приобретены за счет областного бюджета четыре кислородных концентратора — два «трехтонника» и два «полуторатонника», которые уже установлены в больницах № 11, № 9 и № 3. Соответственно это еще 9 тонн к тем объемам, которые есть», — рассказала Ирина Гехт.

Еще семь кислородных концентраторов Челябинская область приобретет за счет федерального бюджета. Один из производителей усиливает мощности.

«К лету регион будет готов полностью закрыть всю потребность в кислороде на ковидных базах», — добавила Ирина Гехт.

Снять остроту ситуации, которая обычно возникает на пике госпитализаций, позволят и 2,5 тысячи портативных кислородных концентраторов, которые есть на ковидных базах. На сегодня в регионе развернуто 1726 коек, 22% которых свободны.

На приобретение 10 кислородных станций для больниц Челябинской области в общей сложности было выделено более 336 миллионов рублей, из которых 200 миллионов — за счет федерального бюджета. Одну станцию в конце прошлого года рабочие начали устанавливать рядом с инфекционным корпусом ГКБ № 8 в Тракторозаводском районе Челябинска. Когда оборудование будет введено в эксплуатацию, пока неизвестно.

В конце ноября в Челябинской области появилась еще одна кислородная станция. Комплекс оборудования для выработки газа, необходимого в промышленности и в последнее время востребованного в медицине, Саткинскому району подарили предприниматели.

Еще в регион тогда поступили три тонны кислорода. Дополнительную поставку сжиженного газа, необходимого для лечения пациентов с COVID-19, в медучреждения региона тогда передал смешанный авиационный полк Центрального военного округа по поручению Владимира Путина.