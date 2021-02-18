Челябинская область готова ставить прививки от коронавируса в ТРК

Для такой «выездной» вакцинации уже созданы все условия

Южноуральские медики готовы ставить прививки от коронавируса за пределами медицинских учреждений, например, на выезжать на предприятия и в ТРК. Такое заявление в четверг, 18 февраля, сделал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Мы готовы вакцинировать людей в ТРК. Также у нас есть бригады, которые будут выезжать на предприятия или другие территории вне медицинских организаций», — заверил министр.

Согласно официальным данным Минздрава Челябинской области, первую прививку от коронавируса в регионе уже поставили больше 60 тысяч человек, а второй компонент вакцины получили более 11 тысяч южноуральцев. Чтобы сформировался массовый иммунитет, необходимо привить 60% взрослого населения.

На следующей неделе региона получит еще 18 тысяч доз «Спутника V». Сейчас вакцину привозят в разных упаковках. Одни флаконы содержат дозу на пять человек, другие — индивидуальные. Последние хороши тем, что медсестре в прививочном кабинете не приходится собирать группу из пяти желающих сделать прививку, а пациентам — ждать, пока соберется компания.

Ранее мы подробно рассказывали о вакцине и вакцинации от ковида в Челябинской области.