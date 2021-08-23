«Был в шаге от смерти»: челябинцы рассказали, почему прививаются от коронавируса

Вакцинация в ОКБ № 3 — в репортаже ИА «Первое областное»

С начала пандемии ИА «‎Первое областное» ‎регулярно сообщает новости о заразившихся и выздоровевших людях, разработке и применении вакцин. Однако за каждой статистикой от Минздрава стоят реальные люди, истории которых порой достойны отдельного материала. Сегодня, 23 августа, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в ОКБ № 3, чтобы пообщаться с теми, кто пришел делать прививку. Подробнее — в нашем репортаже.

«‎В ноябре я переболел ковидом. Случай был очень тяжелый: поражение легких около 70%. Я пролежал в больнице 26 дней, из них 13 в реанимации, под аппаратом ИВЛ еще три-четыре дня. По сути, был буквально в шаге от смерти. Поэтому решение вакцинироваться было однозначным. Спасибо врачам за то, что вытащили меня. Я не хочу, чтобы это повторилось ни со мной, ни с моей семьей, — сегодня я пришел вакцинироваться с супругой и дочерью. Думаю, только с помощью таких мер можно побороть болезнь», — делится своей историей Алексей Голодяев.

Рядом с Алексеем в очереди за вакциной «Лайт» его жена Наталья. Женщина заразилась ковидом примерно в одно время с супругом, но перенесла болезнь легче. Однако переживания за жизнь любимого человека также не оставили ей сомнений в необходимости делать прививку.

«Сейчас у мужа более 1000 антител, а у меня около 700, но мы тем не менее пришли на вакцинацию. На наш взгляд, это необходимо, потому что антитела не всегда гарантируют безопасность», — утверждает Наталья.







Большой актовый зал больницы, переоборудованный под пункт вакцинации, полон людей. Одни только записываются и выбирают вакцину, а другие уже задирают рукав для прививки и заходят за ширму.

По словам терапевта Ангелины Перекрестовой, большая часть вакцинирующихся — пожилые люди. Но есть и молодежь. Медик отметила, что приходит много людей, не болевших коронавирусом. Увидев, как протекает болезнь, на примере родственников или друзей, они решают обезопасить себя.

Среди тех, кто ждет своей очереди, — заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Михаил Гаврилов.

«Мы, сотрудники больницы, входили в третий этап исследования «Спутника V». Сейчас постоянно работаем в красных зонах, у меня каждый день три реанимации в «ковидной». Ни я, ни все мои привитые коллеги не болели. Сейчас мы проходим ревакцинацию. Всем рекомендуем поступать так же: наша медицина не может вылечить все, проще поставить прививку и жить спокойно. Даже если есть антитела, лучше перестраховаться: вакцина сейчас, когда есть модификации вируса, защищает лучше», — отмечает Михаил Гаврилов.

Итог встрече подвела эпидемиолог Елена Кутрова. По словам врача, больницы прилагают все усилия, чтобы сделать вакцинацию удобной и безопасной.

«Я обращаюсь ко всем жителям Челябинской области: прививайтесь. У нас складывается плохая ситуация в реанимациях, мы не можем всех лечить. Мы готовы прививать по 700 человек в сутки, чтобы дело просто не дошло до реанимации. Записаться можно хоть на сайте больницы, хоть на „Госуслугах“. Главное — не тяните», — добавила Елена Кутрова.

Напомним, в Челябинской области в выходные дни от коронавируса привились 1438 человек. Вакцинироваться можно каждые субботу и воскресенье в торговых центрах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах.

В среду, 18 августа, кабинет министров утвердил правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей России. Известно, что всего будет тысяча победителей, каждый получит по 100 тысяч рублей.