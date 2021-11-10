Больница Златоуста получила в подарок кислородные концентраторы для пациентов с ковидом

Их закупила группа «Синара»

Ковидному отделению городской больницы Златоуста подарили четыре кислородных концентратора. Поддержать таким образом медиков и больных в пандемию решил фонд «Синара», сообщает пресс-служба администрации города.

Четыре кислородных концентратора доставили в медицинское учреждение представители компании «СТМ-Сервис». Уникальное оборудование приобрели в рамках фандрайзингового проекта «Стоп-коронавирус!» фонда «Синара».

«Благотворительный фонд „Синара“ уже в третий раз с начала пандемии оказывает поддержку нашей больнице. Мы очень ждали эти концентраторы. Принцип их работы заключается в том, что прибор забирает воздух из окружающей среды и доставляет кислород высокой концентрации к пациенту через дыхательную трубку. Даже один такой аппарат может спасти жизни нескольких пациентов», — говорит главврач больницы Лена Калашникова.

Напомним, проект «Стоп-коронавирус!» направлен на поддержку больниц, социальных учреждений и НКО, которые помогают одиноким пожилым людям.

Между тем Роспотребнадзор РФ призвал регионы сохранить антиковидные ограничения. Глава ведомства Анна Попова считает, что это поможет снизить заболеваемость.

Напомним, сейчас в Челябинской области объявлена обязательная вакцинация медиков, педагогов, госслужащих и работников сферы услуг. Доступ на массовые мероприятия и в большие магазины возможен только по QR-коду. А до 12 ноября в регионе действует режим нерабочих дней, школы, колледжи и вузы перешли на дистант. Очные занятия в школах начнутся с 15 ноября.