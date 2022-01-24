Более половины жителей Челябинской области уже привиты от коронавируса

Регион ждет новую вакцину для школьников

С начала пандемии в Челябинскую область поступило свыше 2 млн единиц вакцины от коронавируса. И более половины всех жителей региона уже привиты. Однако, чтобы остановить циркуляцию вируса, необходимо вакцинировать 80% населения региона, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В южноуральских больницах в наличии есть вакцина следующих наименований: „Гам-Ковид-Вак“ („Спутник V“), „Спутник Лайт“, „Эпи-Вак-Корона“, „КовиВак“. В ближайшее время ожидается поступление вакцины „Спутник М“, разработанной для детей в возрасте от 12 до 17 лет», — напоминают в Минздраве Челябинской области.

Например, людям старше 60 лет можно прививаться «Спутником V», «Спутником Лайт» и «ЭпиВакКороной». По словам главного врача Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяны Василенко, возраст не является противопоказанием к вакцинации. Сейчас активно прививают даже 90-летних.

Беременным и кормящим женщинам разрешена вакцинация «Спутником V».

«Вакцинация беременных проводится после 22-й недели. На этом сроке у плода сформированы все органы и навредить вакциной невозможно. Прививка от ковида может спасти как маму, так и ее малыша, не допустить тяжелую форму заболевания», — говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Воропаева.

При онкологических заболеваниях прививают только «Спутником V» и «Спутником Лайт» при условии, что пациент в данный момент не проходит противоопухолевое лечение. Подросткам с 12 до 17 лет разрешена вакцинация только препаратом «Спутник М».

На минувшей неделе Минздрав РФ утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Согласно документу, пациентам с тяжелыми аллергическими реакциями либо осложнениями после первого компонента выдается медицинский отвод. Также бессрочный медотвод дают при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины.

Помимо строгих запретов, есть перечень диагнозов, с которыми стоит отложить вакцинацию. Например, хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения работы щитовидной железы и тяжелое течение сахарного диабета, заболевания системы кроветворения, эпилепсия и другие проблемы с нервной системой, острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, миокардиты, эндокардиты, перикардиты. Во всех этих случаях решение принимается индивидуально, по состоянию здоровья пациента.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике по месту жительства, в торгово-развлекательных комплексах области и круглосуточных пунктах вакцинации.

В Челябинске изменили график работы пунктов круглосуточной вакцинации.

