Более двух тысяч человек заболели коронавирусом в Челябинской области за неделю

В лабораториях ежедневно тестируют сотни южноуральцев

По данным на понедельник, 11 декабря, в Челябинской области зафиксировано 426 996 случаев заболевания коронавирусом. За неделю инфекцию подхватили 2158 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ежедневно в течение недели количество зараженных варьировалось от 50 до более чем 300. Анализы южноуральцы сдавали в 31 лаборатории, расположенной на территории региона.

В ведомстве напомнили, что защититься от инфекции поможет соблюдение простых правил: использование средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте, и соблюдение социальной дистанции. При первых признаках заболевания медики рекомендуют обращаться в больницу.