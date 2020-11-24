Более 600 жителей Челябинской области стали донорами антиковидной плазмы

Донорами могут стать южноуральцы, переболевшие COVID-19 в лёгкой или средней форме.

Донорами антиковидной плазмы в Челябинской областной станции переливания крови стали уже 618 южноуральцев, переболевших коронавирусом. Сегодня, 24 ноября, сдать плазму решили ещё 19 человек. Среди них как простые жители региона, так и представители областного правительства. Так, впервые донор антиковидной плазмы стал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.



«Я могу помочь тяжелобольным пациентам с COVID-19, ведь не понаслышке знаю, как тяжело тем, кто болеет сейчас»,— сказал вице-губернатор.

Напомним, южноуральцы, переболевшие коронавирусом в легкой или средней форме, в возрасте от 18 до 55 лет могут помочь тяжелобольным пациентам. У потенциальных доноров не должно быть хронических заболеваний и временных противопоказаний к донорству крови и ее компонентам. Также необходимо предоставить медицинское заключение о перенесенном заболевании COVID-19 и результаты обследований по данным выписки из медицинской карты.

«Прием доноров антиковидной плазмы проходит по предварительной записи по телефону +7 (351) 232-78-88. Доноров, переболевших коронавирусом, принимают в Златоусте, Магнитогорске, Миассе и Челябинске»,— уточнил главный трансфузиолог минздрава Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Добавим, по состоянию на утро вторника, 24 ноября, в Челябинской области от коронавируса излечилось ещё 23 человека. За весь период пандемии COVID-19 официально переболело 16 616 южноуральцев.