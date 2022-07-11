«Нам было важно узнать, какие здоровьесберегающие технологии используются у нас в Челябинской области, особенно в связи с новой коронавирусной инфекцией. Мы получили очень интересные ответы от экспертов, особенно по поствакцинальным осложнениям», — пояснила важность мероприятия председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина.
Так, по данным Минздрава, более 5 тысяч детей в Челябинской области были привиты «Спутником М». И ни один из них не отметил у себя поствакцинальных осложнений.
Также медики пояснили, что вакцинация от ковида является добровольной, вносить в календарь обязательных прививок ее не будут.
Напомним, первая партия детской вакцины от коронавируса пришла на Южный Урал в январе 2022 года.
Препарат «Спутник М» предназначен для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Школьникам до 15 лет препарат будут вводить только с согласия их родителей или законного представителя. Начиная с 15 лет ребенок сможет принимать решение о постановке прививки самостоятельно.
А в начале июня в России вакцину от коронавируса впервые ввели 9—11‑летним детям — начались испытания на добровольцах.
Новую вспышку коронавируса на территории Челябинской области можно ждать в конце августа — в начале сентября. Об этом ИА «Первое областное» ранее рассказал эпидемиолог Александр Выгоняйлов.