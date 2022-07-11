Более пяти тысяч школьников на Южном Урале добровольно привились от коронавируса. Такую цифру озвучил Минздрав региона во время круглого стола по вопросам здоровьесбережения детей, который прошел в Общественной палате области.

«Нам было важно узнать, какие здоровьесберегающие технологии используются у нас в Челябинской области, особенно в связи с новой коронавирусной инфекцией. Мы получили очень интересные ответы от экспертов, особенно по поствакцинальным осложнениям», — пояснила важность мероприятия председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина.

Так, по данным Минздрава, более 5 тысяч детей в Челябинской области были привиты «Спутником М». И ни один из них не отметил у себя поствакцинальных осложнений.

Также медики пояснили, что вакцинация от ковида является добровольной, вносить в календарь обязательных прививок ее не будут.

Напомним, первая партия детской вакцины от коронавируса пришла на Южный Урал в январе 2022 года.

Препарат «Спутник М» предназначен для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Школьникам до 15 лет препарат будут вводить только с согласия их родителей или законного представителя. Начиная с 15 лет ребенок сможет принимать решение о постановке прививки самостоятельно.

А в начале июня в России вакцину от коронавируса впервые ввели 9—11‑летним детям — начались испытания на добровольцах.

Новую вспышку коронавируса на территории Челябинской области можно ждать в конце августа —  в начале сентября. Об этом ИА «Первое областное» ранее рассказал эпидемиолог Александр Выгоняйлов.