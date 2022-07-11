Более 5 тысяч подростков добровольно привились от коронавируса в Челябинской области

Медики не отметили у детей никаких осложнений

Более пяти тысяч школьников на Южном Урале добровольно привились от коронавируса. Такую цифру озвучил Минздрав региона во время круглого стола по вопросам здоровьесбережения детей, который прошел в Общественной палате области.

«Нам было важно узнать, какие здоровьесберегающие технологии используются у нас в Челябинской области, особенно в связи с новой коронавирусной инфекцией. Мы получили очень интересные ответы от экспертов, особенно по поствакцинальным осложнениям»,

— пояснила важность мероприятия председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина.

Так, по данным Минздрава, более 5 тысяч детей в Челябинской области были привиты «Спутником М». И ни один из них не отметил у себя поствакцинальных осложнений.