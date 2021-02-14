Более 470 южноуральцев вылечились от коронавируса за сутки

Новых подтвержденных случаев заболевания, по данным Минздрава Челябинской области, почти в два раза меньше

На сегодняшний день, 14 февраля, в Челябинской области официально зарегистрировано 48975 случаев заболевания коронавирусом. В пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области рассказали, сколько человек заболели за последние сутки и сколько выписали из больниц.

«За последние сутки в Челябинской области коронавирус подхватил 261 человек. На лечении в больницах находятся 6749 человек. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса в Челябинской области выздоровело 40282 пациента, 475 из них — за последние сутки. Количество смертей в регионе пока не снижается.

«За последние сутки в Челябинской области скончалось 15 человек. От коронавируса — 9 пациентов, от других причин — 6 пациентов»,— добавили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За сутки медики протестировали 9038 южноуральцев, всего с начала пандемии проведено 1 516 870 исследований.

Сегодня в крупных ТРК области продолжается бесплатное тестирование на коронавирус. Где и в какое время можно сдать анализ — читайте здесь.