Благотворительные организации Челябинской области поборются за международную премию

Проголосовать за лучшие социальные проекты региона можно до 5 ноября

Челябинские некоммерческие организации (НКО) борются за победу в конкурсе международной премии #Мывместе, в ходе которого выбирают лучшие социальные проекты. Поддержать добрые дела земляков жители региона могут до 5 ноября на платформе Добро.рф, сообщает пресс-служба областного правительства.



Среди организаций-финалистов трека «Волонтеры и НКО» — проект «Чтобы не было голодных» МБОО «Пища Жизни» из Челябинской области. Организация в номинации «Герои среди нас» находится на первом месте и набрала уже больше 2000 голосов. Суть проекта — оказание социальной помощи людям, безвозмездно предоставляя питание.

«Премия #Мывместе позволит расширить границы социального служения людям. Волонтеры «Пищи Жизни» накормят 800 000 человек. Это в четыре раза больше соотечественников, чем в прошлом году. Поэтому просим поддержать нас в этом решающем этапе конкурса», — обратился к южноуральцам руководитель организации «Пища Жизни» Валерий Долгополов.

Также в голосовании принимают участие АНОСПН «Другая медицина» и АНО «Жизнь». Они участвуют в номинации «Помощь людям» и находятся соответственно на третьем и шестом местах. В конкурсе также представлены два проекта из Магнитогорска.

Победители премии получат финансовую и медиаподдержку, а также возможность обучения на базе «Добро.Центров».