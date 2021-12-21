Алексей Текслер заявил, что в Челябинской области нет запрета на новогодние утренники

Присутствие родителей на празднике также возможно

«Отмечу с осторожным оптимизмом, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией постепенно идет на спад, хотя ситуация по-прежнему остается напряженной. Наша задача — удвоить усилия по соблюдению противоэпидемических мер и массовой вакцинации жителей области, чтобы сформировать достаточно мощный коллективный иммунитет»,

— сказал Алексей Текслер.

«Подходим к цифре 57% от взрослого населения региона с учетом ФМБА»,

— отметил Алексей Текслер.

Несмотря на коронавирус, в Челябинской области не запрещено проводить детские утренники и праздники с присутствием родителей. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил во вторник, 21 декабря, на аппаратном совещании с главами муниципалитетов.Решение нужно принимать в зависимости от эпидситуации в территории и в конкретных учреждениях. Есть сезонный рост ОРВИ, поэтому необходимо усилить соблюдение профилактических мер, пояснил губернатор.На утро 21 декабря первым компонентом на Южном Урале, по словам главы региона, вакцинированы чуть больше полутора миллионов Губернатор поручил более адресно работать с людьми, искать индивидуальный подход, более активно работать с категориями, для которых вакцинация обязательна, и использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.Напомним, в конце ноября губернатор раскритиковал темпы вакцинации в отдельных территориях Челябинской области. Тогда Алексей Текслер поставил перед главами задачу — достичь коллективного иммунитета к середине декабря . Такие темпы были заданы, чтобы избежать всплеска заболеваемости и введения новых ограничений.

Коллективным иммунитетом эксперты называют возможность снять ограничительные мероприятия и снизить заболеваемость коронавирусом при вакцинации 80% населения. В Челябинской области месяц назад были все шансы достичь этих показателей при сохранении высоких темпов вакцинации. По данным на конец ноября, в Челябинской области от коронавируса этот показатель составлял 49%.

В Челябинской области на сегодня открыты 52 пункта вакцинации, где жители региона могут сделать прививку от коронавируса. Полный список адресов накануне опубликовал региональный Минздрав.