Решение нужно принимать в зависимости от эпидситуации в территории и в конкретных учреждениях. Есть сезонный рост ОРВИ, поэтому необходимо усилить соблюдение профилактических мер, пояснил губернатор.
«Отмечу с осторожным оптимизмом, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией постепенно идет на спад, хотя ситуация по-прежнему остается напряженной. Наша задача — удвоить усилия по соблюдению противоэпидемических мер и массовой вакцинации жителей области, чтобы сформировать достаточно мощный коллективный иммунитет», — сказал Алексей Текслер.
На утро 21 декабря первым компонентом на Южном Урале, по словам главы региона, вакцинированы чуть больше полутора миллионов.
«Подходим к цифре 57% от взрослого населения региона с учетом ФМБА», — отметил Алексей Текслер.
Губернатор поручил более адресно работать с людьми, искать индивидуальный подход, более активно работать с категориями, для которых вакцинация обязательна, и использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.
Напомним, в конце ноября губернатор раскритиковал темпы вакцинации в отдельных территориях Челябинской области. Тогда Алексей Текслер поставил перед главами задачу — достичь коллективного иммунитета к середине декабря. Такие темпы были заданы, чтобы избежать всплеска заболеваемости и введения новых ограничений.
Коллективным иммунитетом эксперты называют возможность снять ограничительные мероприятия и снизить заболеваемость коронавирусом при вакцинации 80% населения. В Челябинской области месяц назад были все шансы достичь этих показателей при сохранении высоких темпов вакцинации. По данным на конец ноября, в Челябинской области от коронавируса этот показатель составлял 49%.
В Челябинской области на сегодня открыты 52 пункта вакцинации, где жители региона могут сделать прививку от коронавируса. Полный список адресов накануне опубликовал региональный Минздрав.