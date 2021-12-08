Алексей Текслер рассказал об отстранении непривитых южноуральцев от работы

Час икс для них наступает 12 декабря

Жителей Челябинской области, которые подлежат обязательной вакцинации и успеют поставить хотя бы одну прививку от коронавируса до 12 декабря, не будут отстранять от работы. Такое заявление в среду, 8 декабря, во время прямой линии с южноуральцами сделал глава региона Алексей Текслер.

Многодетная мать и педагог высшей квалификационной категории Наталья рассказала главе региона, что не хотела бы прививаться от коронавируса, так как имеет проблемы с сосудами. На днях женщина получила уведомление об отстранении от работы, но она не хотела бы бросать детей. Женщина попросила совета — что делать?

«Распоряжение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, в том числе педагогов, было принято главным санитарным врачом региона 8 октября. И в пандемию оно является обязательным для исполнения. Поэтому я советую вам посоветоваться с врачами, подобрать вакцину и все же привиться. Другого способа защиты от коронавируса нет. Если южноуральцы, которые подлежат обязательной вакцинации, поставят хотя бы одну прививку до 12 декабря, отстранять от работы их уже не будут», — заявил Алексей Текслер.

Глава Челябинской области также напомнил, что среди заболевших от коронавируса только 2,6% были привиты.

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Как на Южном Урале получить медотвод от прививки против коронавируса и кому он положен, читайте на нашем сайте. Напомним, кстати, что медицинский отвод может быть бессрочным и временным.

