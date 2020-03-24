Алексей Текслер обратился к пожилому поколению южноуральцев с просьбой оставаться дома

Глава региона призывает население региона позаботиться о своем здоровье.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к старшему поколению южноуральцев с просьбой о самоизоляции. В связи с распространением коронавирусной инфекции пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями попадают в группу риска. Для того, чтобы ситуация оставалась стабильной, необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и сохранять спокойствие.

«Пожалуйста, проявите к себе особую заботу в эти дни: не выходите из дома без крайней необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками и друзьями по телефону и через интернет. Уверен, они поймут и поддержат ваше решение. Если вам нужны лекарства, продукты или любая помощь по дому, смело звоните в органы социальной защиты по месту жительства, они получили все необходимые инструкции. Если вы почувствовали недомогание, сразу же вызывайте медиков, не занимайтесь самолечением. Ограничения, о которых я вас прошу, это мера вынужденная и временная, она продиктована заботой о вашем здоровье», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что чем ответственнее мы отнесемся к профилактическим мерам, тем быстрее получится справиться с инфекцией и вновь вернуться к обычной жизни.