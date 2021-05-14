98 южноуральцев за сутки выписали из больниц после COVID‑19

Минздрав Челябинской области опубликовал сводку на утро 14 мая 2021 года

В Челябинской области за последние сутки 96 местных жителей заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировали 61 тысячу 517 случаев новой инфекции, сообщает пресс-служба областного Минздрава. При этом 55 тысяч 966 южноуральцев уже вылечились от ковида.

Лечение продолжают 2795 человек, за сутки из госпиталей региона выписали 98 пациентов.

«Накануне умерло 9 человек: от коронавируса — 7 человек, от других причин — 2 человека», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Южноуральцам за время пандемии провели более 2 миллионов исследований на ковид, за сутки сделали 9775 тестов.

Напомним, что министр здравоохранения РФ Михаил Мишустин отметил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян сформируется уже к сентябрю 2021 года.