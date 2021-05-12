97 южноуральцев выписали за сутки из ковидных госпиталей

Минздрав Челябинской области опубликовал сводку на утро 12 мая 2021 года

В Челябинской области за сутки 96 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе официально зафиксированы 61 тысяча 324 случая заражения COVID-19, 55 тысяч 736 местных жителей уже вылечились от коронавируса. 2849 человек продолжают лечение, а накануне из ковидных госпиталей выписали 97 пациентов.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек: от COVID-19 — 4 человека, от других причин — 1 человек», — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

За время пандемии южноуральцам провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за последние сутки сделали 4343 теста.

Министр здравоохранения РФ сообщил, что коллективный иммунитет может появиться у россиян уже к сентябрю 2021 года.