93 южноуральца выписали из ковидных больниц за сутки

На лечении остаются 2776 пациентов

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 92 человека. Всего на сегодняшний день, 16 мая, официально подтверждено 61 703 случая заболевания COVID-19. Обновленную статистику опубликовало министерство здравоохранения Челябинской области.

По данным ведомства, на лечении в больницах остаются 2776 пациентов. Те, кто не страдает хроническими заболеваниями и не имеет признаков проявления болезни, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки выписаны 93 человека. Всего 56 154 пациента выздоровели и выписаны из больниц»,— сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки скончались девять пациентов. Причиной смерти семи человек стал коронавирус, еще двое скончались от других причин.

«За время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено 2 145 636 исследований. За прошедшие сутки — 10 811 тестов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Подробнее можно узнать здесь.