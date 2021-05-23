92 южноуральца выписали из ковидных больниц за сутки

На лечении остаются 2698 пациентов

За прошедшие сутки в Челябинской области COVID-19 заболели 88 человек. Всего на сегодняшний день, 23 мая, официально зарегистрировано 62335 случаев заболевания. Обновленную статистику опубликовало региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, в больницах на лечении остаются 2698 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки выписаны 92 человека. Всего 56810 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— уточнили в ведомстве.

За минувшие сутки скончались семь человек. От коронавируса — шесть пациентов, от других причин — один пациент.

Всего с начала пандемии коронавируса медики провели 2 199 523 исследования. За сутки тесты на COVID-19 сдали 9046 южноуральцев.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Посмотреть график работы передвижных лабораторий можно в нашем материале.

Кроме того, вакцинироваться челябинцы могут и на даче. Подробнее читайте здесь.