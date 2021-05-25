88 южноуральцев выписали из ковидных госпиталей за сутки

Минздрав Челябинской области опубликовал сводку на утро 25 мая 2021 года

В Челябинской области за сутки 88 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 62 тысячи 512 случаев COVID-19. 56 тысяч 512 южноуральцев уже выздоровели, 2681 пациент продолжает лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 88 человек.

«За прошедшие сутки умерло 8 человек: от COVID-19 — 6 человек, от других причин — 2 человека», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Южноуральцам за время пандемии провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за сутки сделали 3832 теста.

Жителей региона приглашают на вакцинацию от COVID-19. Прививку поставил уже каждый шестой взрослый южноуралец.