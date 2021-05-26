85 южноуральцев выписали за сутки из ковидных госпиталей

Минздрав Челябинской области опубликовал сводку на утро 26 мая 2021 года

В Челябинской области за сутки 87 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 62 тысячи 599 случаев COVID-19.

57 тысяч 72 южноуральца уже выздоровели, 2674 продолжают лечение. Накануне из ковидных госпиталей выписали 85 пациентов.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 9 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За время пандемии жителям Челябинской области провели более 2 миллионов исследований на COVID-19, накануне сделали 6011 тестов.

Глава региона Алексей Текслер призвал южноуральцев сделать прививку от коронавируса. Губернатор подчеркнул, что сформировать коллективный иммунитет поможет только массовая вакцинация.