76 человек заразились коронавирусом за сутки в Челябинской области

Один пациент скончался

Сегодня, 28 января, в Челябинской области официально зарегистрировано 397 635 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки заболели 76 человек, в том числе десять школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 732 пациента. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровел и выписан из больниц 387 361 южноуралец. Еще 29 человек выздоровели за минувшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки от коронавируса скончался один пациент.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции медики провели более восьми миллионов исследований на ковид методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки протестировано 6 034 южноуральца.

Ранее Роспотребнадзор предупредил жителей Челябинской области о подъеме заболеваемости коронавирусом. Возможно заражение новым штаммом вируса «кракен». По данным из других стран, он не вызывает тяжелых форм болезни, но обладает большей заразностью.