314 южноуральцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

Десять пациентов скончались

На сегодняшний день, 19 декабря, в Челябинской области официально подтверждено 32415 случаев заболевания COVID-19. 314 человек заболели за последние сутки, трое из которых — школьники. Подробнее рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«На утро 19 декабря в инфекционных отделениях городских больниц остаются 10749 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— рассказали в ведомстве.

За сутки выздоровели 172 пациента, всего с начала пандемии коронавируса из больниц выписаны 20490 южноуральцев. Классов и школ, закрытых на карантин из-за COVID-19, в Челябинской области нет.

«За последние сутки в регионе скончались 10 пациентов. От коронавируса: пациент, 65 лет; пациентка, 59 лет; пациентка, 71 год; пациентка, 72 года; пациентка, 69 лет; пациентка, 81 год. От других заболеваний, где ковид был сопутствующим: инфаркт мозга, гипертоническая болезнь — пациентка, 95 лет; сахарный диабет, мелкоочаговый кардиосклероз — пациентка, 81 год; сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз аорты — пациент, 73 года; постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь — пациент, 82 года»,— уточнили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии южноуральские медики провели 1154306 исследований. За последние сутки тесты прошли 6034 жителя Челябинской области.