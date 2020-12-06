302 южноуральца заболели коронавирусом за сутки

В обновлённую статистику также попали четыре школьника.

На сегодняшний день, 6 декабря, в Челябинской области официально зарегистрировано 28 452 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили 302 южноуральца, включая четырёх школьников. Обновлённую статистику сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах на лечении остаются 9 437 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 18 019 пациентов, 159 из них — за последние сутки. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области нет.

«За сутки в Челябинской области скончались 12 пациентов. От коронавируса: пациент, 43 года; пациент, 84 года; пациент, 69 лет. От других причин, где COVID-19 был сопутствующим: сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — пациентка, 69 лет; хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — пациент, 78 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 85 лет; сахарный диабет, лёгочно-сердечная недостаточность — пациентка, 57 лет; ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз — пациентка, 88 лет; гипертоническая болезнь, атеросклероз аорты — пациентка, 66 лет; сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — пациентка, 61 год; хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациент, 69 лет; поликистоз почек, хроническая почечная недостаточность — пациентка, 68 лет»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

За сутки протестировали 8 783 жителя Челябинской области, всего с начала пандемии эксперты провели 1 070 076 исследований.